Стало известно, сколько стран поддержали итоговую декларацию по Украине Reuters: 80 стран поддержали декларацию по Украине на саммите в Швейцарии

Фото: AP/ТАСС

Итоговую декларацию по украинскому саммиту в Швейцарии поддержали 80 государств, участвовавших в мероприятии, передает Reuters. Всего на конференции присутствовали представители 91 страны.

К стороне, поддержавшей документ, примкнули США, Швейцария, страны ЕС и Турция. При этом декларацию не одобрили Саудовская Аравия, Индия и Бразилия.

Конференция, тем не менее, подчеркнула как широкую поддержку, которой Украина по-прежнему пользуется у своих союзников, так и трудности для любого долгосрочного прекращения огня, — пишет агентство.