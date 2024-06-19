«Массовая драка» в Перми с участниками СВО: беспредел или выдумка СМИ?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские СМИ сообщили о массовой драке на вокзале в Перми, в которой могли быть замешаны участники СВО. Что там на самом деле произошло, кто обвинил военнослужащих?

Что пишут СМИ о массовой драке в Перми

Утром 19 июня десятки российских СМИ написали, что на железнодорожной станции Пермь II, предположительно, произошла массовая драка с участием военнослужащих ВС РФ. Дебоширов якобы было около 30 человек, и в их числе были участники спецоперации на Украине.

Разнимать драку пришлось сотрудникам пермского ОМОНа и транспортной полиции. Зачинщиков драки сняли с поезда. Отправление состава в результате задержалось на 40 минут.

«Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники сообщил, что в драке принимали участие бойцы СВО. Материалы по факту происшествия направлены в военный следственный отдел по Пермскому гарнизону. «КП-Пермь» пишет, что с поезда сняли шесть человек, а участников потасовки было 28 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Кто рассказал о массовой драке в Перми

Единственным источником новости про «массовую драку на вокзале в Перми» стал паблик «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Сообщение и фотографии к ней прислал анонимный подписчик.

«Сегодня в Перми задержали поезд Москва — Абакан по причине массовой драки (около 30 человек), в том числе участников СВО. Дебоширов-зачинщиков сняли с поезда. Состав задержали на 40 минут», — сообщил источник, прислав фотографии с бойцами ОМОНа и сотрудниками транспортной полиции на вокзале.

В комментариях к посту пошло обсуждение. Некоторые подписчики сходу объявили зачинщиками драки участников СВО.

«Вот оно, началось. Таких товарищей опосля службы надо держать в реабилитационных центрах», — объявил читатель Михаил Кропанцев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые комментаторы поддержали его: «То ли еще будет!», «Много прав им дали!», «Дожили!» Однако другие вступились за честь российских военнослужащих. Так, оказалось, что поезд к моменту начала драки уже опаздывал на 30 минут.

«Я на этом поезде езжу каждый месяц уже 10 лет, там постоянно куча пьяных мужиков, которые едут на вахты. Отсюда и драки, и опоздания, и снимания с поезда. Там без СВО хватает неадекватов. Эсвэошники по сравнению с вахтовиками лапочки: если напьются, то спят либо за жизнь с мамочками и стариками болтают», — объявила Мария Тронина.

«Хватит трепать языком. Не трогайте парней с СВО (не все парни, [которые] ушли туда, сидевшие). Парни, которые действительно были там на передовой, штурмовики, — наши ГЕРОИ! Низкий поклон им!» — напомнила Ярослава Дементьева.

У тех, кто выступил в защиту участников СВО, вызвал подозрение анонимный источник новости и политика группы «ЧП ДТП Пермь».

«Где-то что-то случилось — сразу СВО приплетают, админы [нехорошие люди]», — пишут в комментариях.

Что на самом деле произошло в Перми

Чуть позже «КП-Пермь» удалось получить официальный комментарий из Министерства территориальной безопасности края. Там назвали произошедшее «обычной мужской разборкой».

«Никакой общественной опасности для тех, кто следовал в поезде, не было. Это не была массовая драка. Между двумя пассажирами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. При подъезде к станции Пермь II возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений. Таких правонарушений происходит десятки ежедневно. Люди были на эмоциях, обычная мужская разборка. Сейчас двое этих зачинщиков переданы военной полиции для определения наличия состава правонарушения и объективного разбирательства. Решения о возбуждении уголовного дела или привлечения кого-либо к административной ответственности пока не принято», — рассказал первый замминистра Альберт Марданов.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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