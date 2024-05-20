Приговор Треповой по делу о гибели военкора Татарского оставили в силе Военный суд признал законным приговор Треповой по делу о теракте в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Апелляционный военный суд признал законным 27-летний приговор Дарье Треповой, признанной виновной в совершении теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), передает РИА Новости. Ранее в инстанцию поступили жалоба защиты и апелляционное представление прокурора на приговор, вынесенный в январе 2-м Западным окружным военным судом.

Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу и апелляционное представление — без удовлетворения, — огласила решение судебная коллегия.

Трепова участвовала в судебном заседании по видеосвязи из петербургского СИЗО-5 «Арсеналка». Вдова военкора Татарского присутствовала в суде в подмосковной Власихе лично.

Сторона защиты Треповой подала жалобы на приговор в Апелляционный военный суд в апреле. Тогда же поступило апелляционное представление прокуратуры. Адвокаты рассчитывали сократить вынесенный ранее приговор, а прокуратура, напротив, настаивала на продлении срока заключения как минимум на один год.

25 января военный суд вынес приговор Треповой в ходе выездного заседания, прошедшего в Санкт-Петербурге. Девушку признали виновной в совершении теракта, в результате которого погиб Татарский.