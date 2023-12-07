Тайна смерти Ильи Кивы: что нового известно об убийстве в Подмосковье

Фото: Соцсети

Илья Кива

В подмосковном коттеджном поселке убили бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву. Кто мог организовать преступление и что нового известно об убийстве — в материале NEWS.ru.

Кто и когда сообщил о смерти Кивы

Вечером 6 декабря РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил об обнаружении тела Ильи Кивы в Подмосковье. По данным СМИ, на месте работали сотрудники экстренных служб.

Позже Telegram-канал Mash написал, что окровавленное тело бывшего украинского депутата нашли в снегу. По его данным, труп лежал на территории парковой зоны отеля в подмосковной деревне Супонево.

Как сообщил Telegram-канал Baza, тело Кивы примерно в 15:00 нашла сотрудница отеля. Согласно информации канала, он лежал лицом в снег и вокруг него была большая лужа крови.

Чем известен Кива

Илья Кива был депутатом IX созыва Верховной рады Украины и экс-советником министра внутренних дел страны Арсена Авакова. При президентстве Виктора Януковича он был осужден за вымогательство взятки, позднее участвовал в Евромайдане, вступил в «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и в 2015 году участвовал в конфликте в Донбассе. Затем он перешел в Социалистическую партию, а после неудачного участия в президентских выборах в 2019 году вступил в партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Фракция исключила его из своих рядов в 2022 году. Партия инициировала процедуру 27 февраля. Тогда сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко обвинял Киву в «разжигании розни» и создании провокаций, а также в том, что он мешал организовывать мирные переговоры с Россией.

Сам Илья Кива объяснил решение партии своей «принципиальной позицией» и критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

После начала СВО Кива переехал в Москву. Весной этого года заявил, что намерен просить политическое убежище в России. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы, Киву признали виновным по ряду статей, в том числе о госизмене.

Кому мешал Кива

Илью Киву называли личным врагом президента Украины Владимира Зеленского. Он критиковал главу государства еще будучи депутатом Верховной рады. Политик считал, что нынешние власти Украины нарушают конституцию и свободу слова в стране.

В феврале 2022 года Кива сообщил в своем Telegram-канале, что СБУ намерена арестовать его якобы из-за государственной измены, в которой политика пытаются обвинить из-за поздравления президента России Владимира Путина с днем рождения. Тогда он назвал Зеленского трусом.

В день начала спецоперации Илья Кива заявил, что президент Украины виновен в обострении ситуации в Донбассе и призвал его подать в отставку. По мнению политика, Зеленский не хотел перемирия из-за того, что зарабатывает около $100 млн в месяц на спецоперации. Он также рассказывал, что дети Зеленского «находятся в Англии», его родители — в Испании, а сам президент Украины «подбадривает людей на неминуемую смерть, записывая свои постановочные ролики из Европы».

Последний пост в своем Telegram-канале Кива оставил утром 6 декабря. В нем он написал, что Владимир Зеленский не верит в гарантии безопасности ни личной, ни своей семьи, которые ему были предоставлены властями США. По словам Кивы, украинский лидер опасается, что в случае победы на президентских выборах в Штатах Дональда Трампа его «выдадут Москве или просто ликвидируют».

Покушение на Киву — теракт, ответственность за который несет Владимир Зеленский, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Он не исключает, что лидер Украины лично отдает спецслужбам приказы о ликвидации. «Насколько я понимаю, это теракт, устроенный СБУ или другими киевскими спецслужбами. У них два начальника — это Зеленский и ЦРУ. Соответственно, они и отвечают за это покушение», — сказал NEWS.ru парламентарий.

Федоров считает, что убийство Кивы, как и недавнее устранение Владлена Татарского в Петербурге, призвано запугать политиков на территории России. «Это акт устрашения разных политиков — российских, бывших украинских, демонстрация влияния непосредственно на территории России. То есть это карательная операция», — добавил он.

Какие новые подробности известны о гибели Кивы

Подмосковное управление Следственного комитета опубликовало видео с места убийства Ильи Кивы. На кадрах видно, как специалисты обследуют местность металлодетектором.

Как пояснили в ведомстве, на месте преступления работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр территории, по результатам которого будут назначены необходимые экспертизы.

Илья Кива был застрелен из оружия с глушителем, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Иных деталей собеседник агентства не привел.

Telegram-канал Mash написал, что киллер минимум три недели следил за бывшим депутатом Верховной рады. По данным канала, убийца успел изучить привычки украинского политика, который недавно сообщал о возможной слежке за ним.

Авторы канала указали на то, что Кива, проживавший с сожительницей в загородном отеле в Подмосковье, предпочитал каждый вечер совершать длительные прогулки по парку. Mash отмечает, что политик вышел погулять по своему маршруту и 6 декабря, однако не вернулся. По сведениям канала, когда окоченевшее тело Кивы нашла местная жительница, труп пролежал на морозе не меньше часа.

Соседи бывшего депутата Рады по коттеджному поселку в Подмосковье видели, как он утром прогуливался по населенному пункту, рассказал РИА Новости очевидец по имени Андрей. Он подтвердил, что Кива проживал там в гостинице.

«Товарищ мой с утра видел, еще в 10 утра, здесь хорошая территория, прогуливались, <...> поздоровались с тем человеком <...>. Он живет в этом поселке, каждое утро гуляет по поселку. Вот этот человек, про которого вы интересуетесь, похоже, проживал в гостинице на территории поселка», — рассказал очевидец.

Корреспондент агентства рассказал, что нашел проход в заборе вокруг отеля. От него протоптанная дорожка ведет на территорию, вплотную прилегающую в гостинице.

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