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24 июля 2025 в 18:18

Мигрант убил глухонемого москвича: что известно, какой срок грозит

Преступник во время следственных действий Преступник во время следственных действий Фото: vk.com/mosoblsk

В Щелково нелегальный мигрант забил до смерти глухонемого инвалида. Его приятель стоял рядом и смотрел на расправу. Затем они спрятали тело в кустах. У погибшего москвича остались двое детей. Подробности ЧП — в материале NEWS.ru.

Почему мигранты напали на глухонемого мужчину в Щелково

ЧП произошло в подмосковном Щелково 20 июля около 20:45. 49-летний глухонемой Григорий (имя изменено) возвращался с собеседования. Как уточнил MK.RU, мужчина навестил бывшую жену, тоже глухонемую, после чего зашел в магазин и направился в сторону дома.

Путь пролегал через малолюдную улицу Рудакова. С одной стороны она выходит на лес, с другой — на двухэтажки. Мужчина заметил двух нетрезвых рабочих, которые рылись в мусорном баке, предположительно, в поисках металлолома.

Родственники погибшего считают, что Григорий попытался сделать замечание рабочим, которые приняли размахивание руками за агрессию. После этого они напали на него.

«В ходе спора 33-летний мужчина нанес оппоненту несколько ударов руками по голове, а после ногой в грудь. В результате удара потерпевший с высоты собственного роста упал на асфальт и скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как рассказали в беседе с MSK1.RU родственники погибшего, второй мужчина во время избиения стоял рядом.

«Один бил, второй смотрел. Было нанесено три удара: первый в голову, второй в живот с ноги, третий снова в голову. После третьего удара Георгий упал и больше не поднялся», — рассказали они.

Полиция задержала нападавшего. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно об инвалиде — жертве мигрантов в Щелково

Григорий родился в Грозном. Он переехал из Чечни во время войны, после того как приобрел квартиру в Щелковском районе. У мужчины остались двое детей — 24-летняя дочь и 11-летний сын.

«Завтра у сына день рождения. Как ему сказать, что папы больше нет?» — задаются вопросом родные погибшего.

Момент избиения глухонемого зафиксировали камеры наблюдения. Жертва нападения не нанесла ни одного удара. Нападавшие оттащили тело Григория в кусты и скрылись, не тронув документы и сумку с продуктами. Соседи обнаружили труп через час.

Как выяснилось, оба мужчины являются уроженцами Узбекистана и находятся в России нелегально. По неподтвержденным данным, они работают в местной управляющей компании. По информации Telegram-канала «Многонационал», мигранты ни слова не понимают по-русски. У них нет ни документов, ни регистрации.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела от руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Яковлева.

Какой срок грозит мигранту, убившему инвалида в Щелково

Максимальное наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, — 15 лет лишения свободы.

Как рассказал NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции адвокат Евгений Харламов, если выяснится, что нападавший заведомо знал об инвалидности жертвы, это будет отягчающим обстоятельством.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Во-первых, потерпевший — глухонемой. Это отягчает вину тех, кто нападал, если они знали, что он инвалид. То есть человек находился в заведомо беспомощном состоянии», — пояснил адвокат.

Эксперт подчеркнул, что в соответствии с поправками в УК РФ от 2024 года, отягчающим обстоятельством является тот факт, что обвиняемый нелегально находился в России. По словам Харламова, в этом случае нападавшего ждет более суровое наказание. Например, вместо семи-восьми лет лишения свободы нелегал может получить 11–13, сказал эксперт.

Он не исключил, что второй мужчина, находившийся вместе с обвиняемым во время нападения, также понесет ответственность.

«Если другой человек стоял и ничего не делал, то следователи будут устанавливать, почему он ничего не предпринял. Он смотрел, как у нас в народе говорят, за шухером, за окружающей обстановкой, чтобы никто не подходил», — отметил Харламов.

Если выяснится, что приятель мигранта помогал скрыть тело, к нему возникнут вопросы у следствия, подчеркнул эксперт. «В любом случае его действиям будет дана принципиальная оценка», — резюмировал Харламов.

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