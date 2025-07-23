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23 июля 2025 в 12:48

Мужчина бросился в реку для спасения коллеги и утонул вместе с ним

В Японии двое коллег захлебнулись в реке Ниедо префектуры Эхиме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В префектуре Эхимэ двое мужчин захлебнулись в реке Ниедо, пишет Japan Today. Инцидент случился 20 июля, в воскресенье днем. Спасатели получили сообщение о том, что сильное течение унесло двоих молодых людей.

По прибытии на место происшествия экстренные службы извлекли из воды 25-летнего Харуки Нагасэ и 31-летнего Масаеси Никайдо, но спасти их не удалось. Оказалось, что оба мужчины работали в одной компании в городе Мацуяма. В выходные дни они решили провести время на берегу реки вместе с коллегами. Нагасэ, купаясь, начал тонуть, и его друг Никайдо попытался прийти на помощь. Однако сильное течение не позволило ему спасти приятеля, и в итоге оба оказались под водой.

Представители пожарной службы отметили, что купание в реке было разрешено. Тем не менее, глубина воды достигала пяти метров, а недавние дожди сделали реку более бурной и опасной.

Ранее двое прокуроров и их помощник с секретарем утонули в реке Пьяна в Нижегородской области. По данным источника, все четверо катались на служебном УАЗе и отмечали день рождения одного из участников компании, чья должность не раскрывается. Предварительно, они упали в воду вместе с транспортным средством.

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