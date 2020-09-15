Матери, оставившей младенца на лавочке, надоел его плач

https://static.news.ru/photo/7d877110-f803-11ea-8d82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина, оставившая ночью свою дочь на лавочке в Люберцах, призналась, что это уже её пятый ребёнок. Воспитывает детей она одна, и младшая девочка надоела ей своим плачем. Полицейские оперативно задержали несознательную мать, сейчас она даёт показания, а её дочь находится в медучреждении.

Как сообщает KP.RU, мать — русская, официально безработная, родилась и выросла в Люберцах. По словам уполномоченной по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, оставленная девочка родилась доношенной, роды происходили дома. По предварительным данным, мать одинокая, в поле зрения органов опеки она раньше не попадала. Детский омбудсмен пообещала в случае необходимости оказать этой многодетной семье поддержку.

После предварительного осмотра медики пришли к выводу, что девочке около пяти месяцев и она совершенно здорова. Правда, из-за долгого нахождения на улице у неё есть признаки ОРВИ, так как минувшей ночью температура в регионе не поднималась выше 10 градусов.

Как писал NEWS.ru, полицейские оперативно разыскали мать младенца, оставленного в ночь на 16 сентября на лавочке в подмосковных Люберцах. Мотивы, побудившие 32-летнюю женщину совершить этот поступок, выясняются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Сообщение об обнаружении на лавочке возле одного из домов на улице Посёлок Калинина в Люберцах девочки в возрасте около одного месяца поступило в полицию в 05:20.