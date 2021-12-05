Коронавирус подтвердили у четырёх вернувшихся из ЮАР россиян

У четверых вернувшихся из ЮАР россиян выявили коронавирус. Среди заражённых — трое мужчина и одна беременная женщина. Все они сейчас находятся на карантине в подмосковном пансионате «Восход» под наблюдением медиков, передаёт РЕН ТВ.

В изоляции туристы пробудут две недели. Сейчас врачи выясняют , каким именно штаммом они заразились.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В ВОЗ признали новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность», но при этом призвали не паниковать.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «омикрон» вызывает у специалистов серьёзные опасения и требует немедленного изучения. Президент Владимир Путин призвал готовиться к любому варианту распространения нового штамма. Он поручил правительству выделить дополнительные средства на борьбу с ним.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн предположил, что «омикрон» может привести к окончанию пандемии. По его словам, новый штамм вызывает более лёгкое течение болезни и от него пока никто не умер. При этом благодаря высокой заразности он может вытеснить штамм «дельта».