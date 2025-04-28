Изнасилование в «Бургер Кинге» и затворник-педофил: дикие ЧП за день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве трое уроженцев Калмыкии изнасиловали девушку в ресторане, на Кубани поймали затворника-педофила из ХМАО, в столичном районе Лианозово жена едва не отрезала мужу яички — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

В Москве трое мужчин насиловали в ресторане девушку-инвалида

Трех посетителей московского «Бургер Кинга» — 24-летнего Вячеслава, 37-летнего Эрдни и 38-летнего Очира — обвинили в групповом изнасиловании 18-летней девушки-инвалида в туалете заведения. Знакомство мужчин с жертвой состоялось за несколько минут до насилия. Инцидент произошел вечером 25 апреля в ТЦ «Шагал».

Девушка была с мамой. Пока двое мужчин по очереди забалтывали родительницу, третий уводил жертву в туалет заведения и насиловал. В результате уборщик кафе заподозрил неладное и сообщил об этом матери, но та не отреагировала. В связи с этим работник обратился к коллегам, и вместе они отбили девушку у мужчин. На место прибыли сотрудники полиции.

У пострадавшей диагностировано шизотипическое расстройство личности. Мужчин задержали, они приехали в столицу из Калмыкии, сказано в материале.

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Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Затворника-педофила поймали на Кубани

В городе Нижневартовске возобновлено расследование против уроженца ХМАО 1956 года рождения, против которого в 2012 году возбудили дело за надругательство над ребенком. После объявления в розыск мужчина скрывался в Краснодарском крае и вел замкнутый образ жизни. Задержали его после проверки документов. Он предъявил силовикам поддельный паспорт.

«В апреле 2025 года подозреваемый был остановлен для проверки личности сотрудниками полиции, которым он предъявил паспорт с данными умершего лица. По результатам дактилоскопирования личность мужчины была установлена, в связи с чем он был задержан и доставлен в Нижневартовск», — сообщили в управлении СКР.

Против мужчины ведется разбирательство по статьям о насильственных действиях сексуального характера по отношению к ребенку младше 14 лет. По инкриминируемой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. Согласно материалам следствия, свои преступления подозреваемый совершал в 2009–2011 годах.

Жена чуть не кастрировала мужа в Москве

В московском районе Лианозово в больницу госпитализировали 46-летнего мужчину с резаными ранами. Ножевые ранения были на мошонке пострадавшего и на ягодице.

Полиция опросила сожительницу пострадавшего, и та призналась, что напала на избранника из-за ревности. Так она хотела проучить его за оплошности и отрезать ему «самое важное для него». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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