«Я девственник»: студента увели из колледжа в СИЗО из-за дела о насилии В Ульяновске студента обвинили в изнасиловании 14-летней школьницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ульяновске полиция задержала 18-летнего студента электромеханического колледжа, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает 78online. Молодой человек утверждает, что заявительница пытается отомстить ему за расставание, которое произошло еще до того, как студент достиг совершеннолетия. Он уверяет, что до сих пор является девственником. Студента поместили в изолятор временного содержания в пятницу и продержали там до воскресенья. Позже его арестовали на два месяца.

Я знал ее возраст, что мне нельзя вступать с ней в половые акты, более того — я девственник, — утверждает подозреваемый.

14-летняя заявительница рассказала следствию, что она действительно состояла в отношениях с молодым человеком, но в октябре он агрессивно отреагировал на отказ в близости. В том числе, по ее словам, он угрожал проломить девочке голову, если она не займется с ним сексом.

По словам 18-летнего фигуранта дела, расстались они по инициативе девочки в декабря, но в апреле она позвала молодого человека на разговор. На встречу кроме девочки пришли ее родители, которые отчитали молодого человека за общение с их ребенком. С их подачи было написано заявление. Адвокат подследственного надеется, что того оправдают.

Нет никаких доказательств, что половые отношения были: ни следов, ни переписки, ни медосвидетельствования. Предполагаем, что это месть за расставание, но точную причину оговора назвать трудно. Надеемся, что следствие и суд разберутся, вынесут справедливое решение, — заявил адвокат Руслан Зартдинов.

Ранее Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 14-летнему Артемию, который поссорился со знакомой девочкой и изнасиловал ее в подъезде дома. Инцидент произошел в июне 2024 года на Гражданском проспекте. Подросток, зная, что его жертва младше 14 лет, совершил преступление прямо на лестничной площадке.