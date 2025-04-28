На Камчатке 13-летняя школьница забеременела от 19-летнего студента

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В Петропавловске-Камчатском 13-летняя школьница забеременела от 19-летнего студента, сообщает Telegram-канал «Новости Камчатки | 41 Регион». Выяснилось, что молодой человек переспал с девочкой в октябре 2024 года.

Сейчас у девочки подтверждена беременность на 19-й неделе. Против предполагаемого отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Следователи изучают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ульяновске полиция задержала 18-летнего студента электромеханического колледжа, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Молодой человек утверждает, что заявительница пытается отомстить ему за расставание, которое произошло еще до того, как студент достиг совершеннолетия. Он уверяет, что до сих пор является девственником. Студента поместили в изолятор временного содержания в пятницу и продержали там до воскресенья. Позже его арестовали на два месяца. Адвокат подследственного надеется, что того оправдают за отсутствием доказательств преступления.