Трое посетителей «Бургер Кинга» изнасиловали инвалида в туалете Трое мужчин изнасиловали девушку-инвалида в «Бургер Кинге» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трех посетителей московского «Бургер Кинга» — 24-летнего Вячеслава, 37-летнего Эрдни и 38-летего Очира — обвинили в групповом изнасиловании 18-летней девушки-инвалида в туалете заведения, передает Telegram-канал Mash. В материале сказано, что знакомство мужчин с жертвой состоялось за несколько минут до насилия. Инцидент произошел вечером 25 апреля в ТЦ «Шагал».

По данным канала, девушка была с мамой. Авторы уточнили, что, пока двое мужчин по очереди забалтывали родительницу, третий уводил жертву в туалет заведения и насиловал. В результате уборщик кафе заподозрил неладное и сообщил об этом матери, но та не отреагировала. В связи с этим работник обратился к коллегам, и вместе они отбили девушку у мужчин. На место прибыли сотрудники полиции.

Было установлено, что у пострадавшей диагностировано шизотипическое расстройство личности. Мужчин задержали, они приехали в столицу из Калмыкии, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в дагестанском селе Мокок двое мужчин похитили 20-летнюю девушку и изнасиловали ее. Было установлено, что мужчины — временно неработающие многодетные отцы. По данному факту возбудили уголовное дело. Фигурантов задержали, после чего они дали признательные показания.