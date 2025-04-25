Двое многодетных отцов изнасиловали девушку в Дагестане

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В дагестанском селе Мокок двое мужчин похитили 20-летнюю девушку и изнасиловали ее, сообщает РЕН ТВ. Выяснилось, что оба мужчины — временно не работающие многодетные отцы.

Днем 21 апреля в селе Мокок двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения похитили 20-летнюю девушку, отобрали у нее телефон и изнасиловали, — рассказал источник РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты дали признательные показания.

Ранее уроженка Дагестана рассказала, как в возрасте 8-9 лет ее насиловал родной дядя. Мужчина надругался над ней с помощью стеклянной бутылки от минеральной воды. Когда родители узнали о произошедшем, они никак не наказали родственника, но стали более пренебрежительно обращаться с ребенком. Лишь в 19 лет пострадавшая смогла сбежать из дома в Санкт-Петербург, где сняла хиджаб и начала новую жизнь.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге начато уголовное разбирательство по факту самоубийства 19-летней девушки. Ее труп был найден в сентябре 2024 года на детской площадке у дома на улице Евдокима Огнева. Девушка в детстве проживала вместе с отчимом, который является пенсионером ФСИН. Согласно собранным данным, с октября 2017 года по апрель 2020-го в квартире на улице Корнея Чуковского он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы. Во время первых эпизодов девочке не было 12 лет.