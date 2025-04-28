Женщина полоснула сожителя ножом по яичкам и ягодицам В Москве ревнивая жена пыталась отрезать мужу мошонку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции на дежурстве

В московском районе Лианозово в больницу госпитализировали 46-летнего мужчину с резаными ранами, сообщает Telegram-канал «Москвач+». Ножевые ранения были на мошонке пострадавшего и на ягодице.

Полиция опросила сожительницу пострадавшего и та призналась, что напала на избранника из-за ревности. Так она хотела проучить его за оплошности и отрезать ему «самое важное для него». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Индии в ночь с 31 октября на 1 ноября супруга отрезала мужу член, пока тот спал пьяным. В день их ссоры в стране отмечали праздник Дивали. Соседи услышали крики мужчины и обратились в экстренные службы. Полиция доставила пострадавшего в больницу. Там ему сделали операцию. После того как состояние улучшилось, полиция зарегистрировала дело по заявлению потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Бразилии женщина сядет на четыре года за то, что кастрировала мужа. Супруга уличила мужчину в измене с его 15-летней племянницей — девочка была удочерена сестрой пострадавшего. Разгневанная жена отрезала пенис супруга, сфотографировала его и смыла в унитаз, чтобы не было возможности пришить орган обратно.