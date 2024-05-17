Мужчина простил супругу за отрезанный и смытый в унитаз член Бразильянку осудили на четыре года за кастрацию связанного мужа-изменника

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В Бразилии женщина сядет на четыре года за то, что кастрировала мужа, передает издание G1. Супруга уличила мужа в измене с его 15-летней племянницей — девочка была удочерена сестрой пострадавшего. Разгневанная жена отрезала пенис супруга, сфотографировала его и смыла в унитаз, чтобы не было возможности пришить орган обратно.

Сам мужчина признал, что был неправ, когда изменил жене. Но отметил, что жена была одержима им и постоянно ревновала. Однажды в приступе ревности она разбила его телефон. К акту кастрации женщина подготовилась заранее. Она предложила мужу любовную игру с элементами БДСМ, связала мужу руки, выключила свет и отрезала бритвой член.

После кастрации мужчина простил жену, но сказал, что их отношения закончены. В перспективе он согласился бы поговорить с ней и обсудить произошедшее.

Я не разговаривал с ней после того, что произошло, потому что ее арестовали, но я ее прощаю. У меня нет злости, у меня нет обид. Я надеюсь, что Бог благословит ее и меня тоже. Разумеется, я бы не вернулся к ней, но, возможно, я бы поговорил с ней в будущем, — рассказал пострадавший.

В полицию женщина сдалась сама. В декабре 2023 года она сама доложила правоохранителям о произошедшем и отправилась в изолятор.

После травм у мужчины начались проблемы с мочеиспусканием. Сейчас он объявил кампанию по сбору средств для фаллопротезирования.

Ранее андролог Александр Дзидзария рассказал NEWS.ru, что мужчина может стать отцом даже с отрезанным членом. Для сохранения фертильности мужчине важно, чтобы были здоровы органы мошонки. Даже если семя не выходит наружу, медики могут достать его их мошонки и использовать для искусственного оплодотворения.