Тайна тихой квартиры: чернокожую девушку с ножом в сердце нашли в Москве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве мужчина убил чернокожую девушку. Пьяный душегуб был задержан и дал признательные показания, несмотря на алкогольное опьянение. NEWS.ru рассказывает, что известно о преступлении в настоящее время.

Зарезал и скинул из окна

Об убийстве на северо-востоке столицы сообщило управление Следственного комитета 28 апреля. По данным ведомства, преступник совершил убийство, находясь в пьяном состоянии.

«Следствием установлено, что не позднее 28 апреля 2025 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенного в Ясном проезде в городе Москве, вступил в конфликт с девушкой, в ходе которого нанес ей ножевое ранение в область сердца, а после сбросил ее тело из окна. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщили в СКР.

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Путается в датах

MK.RU пишет, что местные жители ранее уже видели девушку в этом районе. По их словам, иностранка работала уборщицей в одном из магазинов.

Подозреваемому 37 лет. Сначала он признался, будто зарезал девушку еще в субботу, 26 апреля. Вместе с ним в квартире, где произошло убийство, был еще один мужчина. Причастен ли он к преступлению, пока неизвестно.

Утверждение, будто девушка оказывала интимные услуги, — лишь одна из версий, в том числе основанных на том, что именно чернокожие девушки, вовлеченные в проституцию, чаще всего становятся жертвами подобных преступлений в России.

MK.RU пишет, что задержанный с собутыльником встречали девушку на такси 27 апреля вечером. По данным издания, когда второй мужчина отправился в магазин за добавкой водки, подозреваемый попытался надругаться над девушкой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тихая квартира

Telegram-канал SHOT пишет, что подозреваемого зовут Владимир. В первые часы он пытался скрыться в Савеловском районе, но вскоре его поймали.

По информации SHOT, задержанный снимал со знакомым жилье на четвертом этаже. Как утверждают соседи, в квартире у него всегда было очень тихо, однако его часто видели с бутылками алкоголя.

Известно, что подозреваемый — уроженец Тамбовской области, родом из совхоза Софьинского. Долгое время жил в Пензенской области, где официально зарегистрирован. В последнее время нигде официально не работал. Ранее Владимир был неоднократно судим. В частности, его обвиняли в краже музыкального центра из квартиры женщины. На тот момент ему было 18 лет.

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