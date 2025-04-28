Похотливые макаки и копродеды с недержанием: будни эскортниц в ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На фоне трагедии украинской модели Марии Ковальчук в эскорт-сообществе активно стали обсуждать феномен вечеринок Porta Potty, во время которых клиенты глумятся над эскортницами, избивают их и насилуют. Редакция YouTube-канала FATA MORGANA пообщалась с людьми из эскорт-индустрии, чтобы пролить свет на эту окутанную мифами историю.

«Стравливал девушек для забавы»

Владелец сервиса для состоятельных мужчин по подбору девушек на эскорт в ОАЭ Александр Хардин назвал вечеринки Porta Potty мифом, хотя подтверждает, что среди клиентов есть садисты и извращенцы. Сам он отметил, что работает только с «проверенными девушками и проверенными мужчинами». Хардин настаивает, что его аудитория «адекватная».

При этом мужчина утверждает, что одна из его знакомых была свидетельницей того, как один из «шейхов» развлекался тем, что приглашал девушек к себе и «стравливал» их, чтобы посмотреть на драку.

«Один из шейхов-принцев Дубая забрал девчонку, увез в клуб. По ее словам, он агрессивно настраивал друг против друга девушек. То есть ему интересно было драку посмотреть, как девчонки конфликтуют и т. д. И вот этот эпизод меня как раз подталкивает к тому, что в теории могла быть вероятность, что [с Марией Ковальчук так поступили] шейхи», — говорит Хардин.

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Мужчина уверен, что Ковальчук стала жертвой недобросовестных менеджеров. Сама она не могла выйти на таких заказчиков.

«Я уверен на 110%, что так и было, потому что сама она не могла найти каких-то типов в Дубае. Как это могло быть? В ресторане могла познакомиться? Эта ситуация — одна на миллион. Видимо, менеджеры все эти подробности опустили», — полагает Хардин.

Своих клиентов Хардин, по его словам, всегда пресекает на моментах, когда те начинают описывать неадекватные запросы на сексуальные практики. В итоге они с заказчиком обычно находят компромисс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Жрать не заставляли»

Эскортница Милана рассказала блогерам, что не знает о вечеринках Porta Potty, но запросы от извращенцев — это наиболее оплачиваемая ниша в индустрии.

«Первый раз я приехала в Дубай в 2019 году. Я начинала с обычных выездов, но деньги поднимать нормальные стала только после смены профиля. Шибари, мумификация — все было. Были и мероприятия, на которых старые деды гадили на нас сверху донизу. Жрать не заставляли, но срались и ссались. За это платили прилично. Но и в Москве это просят. Некоторые девочки в анкетах заранее пишут, что можно», — рассказывает Милана.

По словам девушки, она и ее коллеги берут на себя исполнение таких фантазий, которые невозможно воплотить в здоровых семейных отношениях.

«Спрос есть, клиенты такое дело любят. Жене не скажешь дома: „Давай я тебя обосру“, а тут делай что хочешь», — говорит Милана.

При этом, по словам Миланы, девушки, которые идут на подобные встречи, чаще всего предупреждены, какой «трешак» их ждет. Среди ее знакомых последствия после таких заказов бывали разными: одна из девушек спокойно завязала с эскортом, вышла замуж и родила ребенка. Другая после полученных травм не могла забеременеть.

Клетка с озабоченными обезьянами

Правозащитница из Дубая, пожелавшая остаться анонимной, рассказала редакции FATA MORGANA, как неоднократно была вынуждена вызволять уроженок СНГ и стран бывшего СССР из беды в ОАЭ. Планировавшие заниматься проституцией, они оказались не готовы к тому, как к ним будут относиться некоторые клиенты. Сама правозащитница училась в Дубае на юриста, а на практике ее часто звали в качестве переводчика для разбирательств в делах русскоязычных проституток.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сама она слышала о случае, когда один из клиентов, имея в распоряжении домашний зоопарк с обезьянами, накачал животных препаратами, повышающими половую активность. После к ним в клетку запустили девушку из Марокко.

«И они заводят в клетку эту девочку, и эта макака начинает ее насиловать. Все смотрят там, прикалываются, интересно им, весело было. Потом у этой девочки были венерические заболевания, она очень долго приходила в себя», — рассказывает правозащитница.

По словам активистки, в ОАЭ идет высокий трафик детской проституции из стран, где ведутся активные боевые действия. Также из бедных стран матери привозят своих дочерей для «продажи девственности».

Под двойной опасностью

Девушки в эскорте в ОАЭ оказываются в более уязвимом положении, поскольку местные законы запрещают их деятельность. Одна из девушек, которую спасала правозащитница, после побоев на вызове сама попала под следствие.

На одном из вызовов мужчины начали резать девушку и читать над ней заговоры, якобы избавляя мир от скверны. Во время издевательств она потеряла сознание и очнулась в ванной с множественными порезами. После этого случая она обратилась в полицию, где и познакомилась с правозащитницей. Полиция при этом защищать девушку не стала, а завела на нее уголовное дело о проституции.

«Там такой был цирк на суде. Они объясняли судье, что они такие хорошие верующие люди и что, когда они увидели ее, она их начала совращать. Они ее взяли, вспомнили имя Аллаха и начали резко искоренять зло в мусульманском мире на священной земле Дубая», — рассказывает юрист.

Рабыня стала сутенершей

Больше всего правозащитницу впечатлил случай, когда ее помощью воспользовалась россиянка, ставшая секс-рабыней у «боссихи» — женщины-сутенерши. Она встретила эту пострадавшую на улице, заплаканную и избитую. На девушке было множество ожогов от окурков.

Тогда правозащитнице удалось вызволить из плена сутенерши порядка 10 россиянок, которых в итоге выдворили из страны. После этого активистке долгое время приходили угрозы. Но самое ужасное для нее произошло позже, когда ей позвонила та девушка, которую она вызволила из секс-рабства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Звонит мне эта девочка. И говорит, так и так, „я в Дубае, я вернулась после депорта“. И говорит: „Вот меня опять полиция качканула“. Мало того, что она прилетела обратно, она еще взяла с собой двух девочек, чтобы они работали на нее. Отобрала у них паспорта. И так же заставляла их заниматься сексуальным рабством. Понимаете, человек, который был в такой ситуации, делает так же с другими людьми. Это был шок. Я помогла освободиться этим девочкам, чтобы быстрее у них был депорт. А на нее я попросила прокуроров завести уголовное дело. Ее посадили на восемь месяцев», — рассказывает активистка.

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