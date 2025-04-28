Затворника с паспортом покойника будут судить за педофилию Педофил-затворник из Нижневартовска 13 лет скрывался от следствия на Кубани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Нижневартовске возобновлено расследование против уроженца ХМАО 1956 года рождения, против которого в 2012 году завели дело за надругательство над ребенком, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. После объявления в розыск мужчина скрывался в Краснодарском крае и вел замкнутый образ жизни. Задержали его после проверки документов. Он предъявил силовикам поддельный паспорт.

В апреле 2025 года подозреваемый был остановлен для проверки личности сотрудниками полиции, которым он предъявил паспорт с данными умершего лица. По результатам дактилоскопирования личность мужчины была установлена, в связи с чем он был задержан и доставлен в Нижневартовск, — сообщили в управлении СКР.

Против мужчины ведется разбирательство по статьям о насильственных действиях сексуального характера по отношению к ребенку младше 14 лет. По инкриминируемой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. Согласно материалам следствия, свои преступления подозреваемый совершал в 2009-2011 годах.

Ранее сообщалось, что под Воронежем задержали 58-летнего народного депутата Евгений Бабаева. Мужчину обвиняют в надругательстве над двумя восьмиклассницами. Девочкам по 15 лет.