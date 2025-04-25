Заведующий сельским домом культуры насиловал в рабочем кабинете девочек Под Воронежем сельский депутат переспал с двумя восьмиклассницами на работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под Воронежем задержали 58-летнего народного депутата Евгений Бабаева, сообщает Telegram-канал «ПОТОК». Мужчину обвиняют в надругательстве над двумя восьмиклассницами. Девочкам по 15 лет.

Известно, что Бабаев также заведует домом культуры в селе Вязноватовка. Именно в своем рабочем кабинете он вступал в интимную связь с несовершеннолетними. Мужчина в свое оправдание говорил, что контакт с девочками не был изнасилованием, все было по взаимному согласию. Но это обстоятельство не влияет на дело, поскольку возраст согласия в России наступает в 16 лет.

Обе девочки учатся в восьмом классе местной школы. Бабаева уже допросили, ему грозит до четырех лет лишения свободы по одной статье и до 12 лет — по другой.

Ранее в городских сообществах Новосибирска распространяется аудиозапись от школьницы, которая утверждает, что ее вместе с подругой в микрорайоне Чистая слобода преследовал подозрительный мужчина. В полиции журналистам заявили, что никаких обращений по этому инциденту не поступало. В аудио девочка рассказала, что им пришлось бежать со двора и прятаться в ближайшем доме. Мужчина шел за ними следом, пока девочка не стала стучаться во все двери.