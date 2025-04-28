В московском СНТ «Знамя труда» местные житель по имени Бактыбек пытался изнасиловать своего бизнес-партнера, сообщает Telegram-канал «ПОТОК». Так он пытался испугать мужчину, чтобы тот вернул долг.
С претензиями к бизнес-напарнику Нурдоолоту Бактыбек пришел домой в постройку на территории Новой Москвы, поодаль от поселка завода Мосрентген. Мужчины сели за стол и начали вести беседу, распивая горячительные напитки.
Вдруг между бизнес-партнерами завязался конфликт. Нурдоолот ударил Бактыбека в лицо, повалил на пол, снял с него трусы и провел своим половым органом по ягодицам пострадавшего, угрожая изнасиловать, если тот забудет про долг.
Бактыбек вырвался и сбежал с участка, после чего вызвал полицию и написал заявление.