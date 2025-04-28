Бизнесмен-мигрант снял с коллеги трусы и пригрозил ему членом из-за долга В Москве мужчина пытался изнасиловать бизнес-партнера за невозврат долга

В московском СНТ «Знамя труда» местные житель по имени Бактыбек пытался изнасиловать своего бизнес-партнера, сообщает Telegram-канал «ПОТОК». Так он пытался испугать мужчину, чтобы тот вернул долг.

С претензиями к бизнес-напарнику Нурдоолоту Бактыбек пришел домой в постройку на территории Новой Москвы, поодаль от поселка завода Мосрентген. Мужчины сели за стол и начали вести беседу, распивая горячительные напитки.

Вдруг между бизнес-партнерами завязался конфликт. Нурдоолот ударил Бактыбека в лицо, повалил на пол, снял с него трусы и провел своим половым органом по ягодицам пострадавшего, угрожая изнасиловать, если тот забудет про долг.

Бактыбек вырвался и сбежал с участка, после чего вызвал полицию и написал заявление.