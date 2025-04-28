Предательство в «Городе грехов»: отец изнасиловал дочь в день рождения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рэйчел Кислинг и ее отец в представлении ИИ

Родной отец так решил отметить совершеннолетие дочери, что та теперь вынуждена лечиться у психиатров, а сам он отправится в колонию как минимум на шесть лет. NEWS.ru рассказывает подробности жуткой истории о предательстве, насилии и боли в «Городе грехов».

«Что происходит в Вегасе, остается в Вегасе»

Рэйчел Кислинг отметила 21-й день рождения в январе 2024 года. В этом возрасте в США человек становится совершеннолетним, и биологический отец Рэйчел Джон Джессеп решил показать дочери, как можно отдыхать по-взрослому. Для этого он пригласил девушку в путешествие в Лас-Вегас, пишет Las Vegas Review-Journal

Родственники давно не жили вместе, но дочь была с отцом в хороших отношениях и не отказалась от предложения. Джессап и его дочь отправились в казино Harrah's, чтобы поиграть и выпить. По словам прокуроров, пока Джессап пил, он убеждал свою дочь не отставать от него в этих вливаниях.

При этом девушке наливали один самых крепких коктейлей — «Лонг Айленд Айс Ти». В какой-то момент она сказала отцу, что хочет сделать перерыв. Но он продолжал заказывать ей напитки.

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«То, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе», — неоднократно повторял отец.

Джессап и его дочь продолжали пить, пока мужчина не заявил, что хочет пойти в стрип-клуб. В клубе Джессап пошел в отдельную комнату, а его дочь села за барную стойку. Дочь мужчины начало рвать, и они вернулись в свой отель.

Девушка была в таком опьянении, что по отелю ее передвигали в инвалидной коляске. В показаниях Рэйчел вспоминала, что была одета и принимала душ. Затем, когда она проснулась, она была голой, и ее отец трогал ее. Как только она пошевелилась, он остановился. Затем родственник извинился перед дочерью.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Рэйчел Кислинг в представлении ИИ

Пошел в политику

Такое поведение со стороны отца хоть и стало потрясением для Рэйчел, но с публичными заявлениями против мужчины она выступила лишь в апреле 2024 года, когда родственник решил делать политическую карьеру. Мужчина, который ранее работал окружным комиссаром, решил получить должность в городском совете Хэнкока, в штате Миннесота.

Дочь была возмущена, что мужчина строит карьеру политика на фоне того, что он сотворил с ней. В итоге после публичного скандала Джессап ушел в отставку.

«Жизнь разрушена»

Рэйчел рассказывала, что после этого эпизода с отцом ее жизнь была разрушена.

«С тех пор как мой биологический отец совершил сексуальное насилие над мной 26 января прошлого года, моя жизнь, кажется, разрушена», — сказала Кислинг.

После нападения и предательства отца Кислинг пришлось посещать терапию, а психиатры диагностировали у нее множество психических заболеваний, включая посттравматическое стрессовое расстройство. Она страдает от панических атак и должна была пройти тестирование на заболевания, передающиеся половым путем.

«Я уже не тот»

В своем заявлении суду Джессап сказал, что сожалеет о боли, которую причинил своей семье. После ночи в Лас-Вегасе, по его словам, он понял, что он алкоголик. Но он сказал, что не винит алкоголь в том, что произошло. Он был трезвым в течение 451 дня до этого. И одна ночь привела к тому, что он потерял своих детей, связь с внуками и работу.

«Я уже не тот человек, которым был», — сказал он.

При этом известно, что, когда власти Индианы говорили с Джессапом в мае 2024 года, он сказал, что не сделал «ничего криминального» в тот день.

«Обвиняемый сказал детективам, что это была просто „пьяная ночь“», — сообщили прокуроры.

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