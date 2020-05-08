Главврача российской больницы наказали за разрешение лечить COVID-19 дома

Главного врача больницы № 24 Екатеринбурге Алексея Малинкина оштрафовали за отправку пациентов с коронавирусом лечиться на дому. Мужчину обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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Медику грозит наказание в виде штрафа в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Сам врач с обвинением не согласен и аргументирует свои действия тем, что оставляет свободными койки для более тяжёлых пациентов.
Ранее, как писал NEWS.ru, во Владимирской области врачи отказали в помощи женщине, муж которой заболел коронавирусом. Узнав о диагнозе супруга, женщина обратилась в поликлинику, чтобы понять, есть ли у неё пневмония. В поликлинике на просьбу жительницы выдать направление на компьютерную томографию лёгких ответили отказом.
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