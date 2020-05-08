Главврача российской больницы наказали за разрешение лечить COVID-19 дома

https://static.news.ru/photo/d2235a78-9204-11ea-b5de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главного врача больницы № 24 Екатеринбурге Алексея Малинкина оштрафовали за отправку пациентов с коронавирусом лечиться на дому. Мужчину обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как отмечает «Интерфакс», Малинкин разрешал больным с коронавирусом амбулаторное лечение. Сотрудники его больницы советовали пациентам добровольно отказаться от госпитализации. и лечиться дома. Спустя несколько дней стало известно о вспышке COVID-19 по адресам, откуда были инфицированные.

Медику грозит наказание в виде штрафа в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Сам врач с обвинением не согласен и аргументирует свои действия тем, что оставляет свободными койки для более тяжёлых пациентов.

Ранее, как писал NEWS.ru, во Владимирской области врачи отказали в помощи женщине, муж которой заболел коронавирусом. Узнав о диагнозе супруга, женщина обратилась в поликлинику, чтобы понять, есть ли у неё пневмония. В поликлинике на просьбу жительницы выдать направление на компьютерную томографию лёгких ответили отказом.