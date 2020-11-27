Четверо погибли при столкновении автомобиля с товарным поездом на Кубани

https://static.news.ru/photo/80fffc78-30f6-11eb-a594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Товарный поезд и Lada Priora столкнулись на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе Краснодарского края 27 ноября, все пассажиры и водитель легковушки погибли.

Источник в экстренных службах края отметил, что светофор на переезде в момент аварии, в 21:33 по местному времени, работал. Тела двух погибших оказались заблокированы в деформированном кузове машины, на месте работают спасатели, передаёт ТАСС.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщили, что водитель Lada грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на дорожное полотно перед движущимся составом. Отметается, что несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, столкновения не удалось избежать, так как расстояние между составом и легковушкой было небольшим.

Информация о возможных задержках движения пассажирских поездов уточняется.

Как писал NEWS.ru, в районе железнодорожной станции Новки-1 во Владимирской области произошла авария грузового состава, перевозившего дизельное топливо. В результате схода с рельсов 12 цистерн с мазутом один человек пострадал.