В результате железнодорожной аварии под Владимиром пострадал один человек

https://static.news.ru/photo/218f7550-2815-11eb-a425-fa163e074e61_660.jpg Фото: 33.mchs.gov.ru

Один человек пострадал в результате схода с рельсов 12 цистерн с мазутом в районе станции Новки-1 во Владимирской области.

Инцидент произошёл днём 16 ноября. Происшествие привело к нарушению габаритов двух путей. Один человек пострадал. Пока неизвестно, как врачи оценивают его состояние.

На место аварии выехали пожарные главка МЧС по региону. Они проводят работу, направленную на предотвращение возгорания сошедших с рельсов цистерн, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирской области сошёл с рельсов грузовой состав из более чем трёх десятков вагонов. Это привело к задержке движения пассажирских поездов. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, поскольку в ходе проверки были выявлены нарушения правил эксплуатации железнодорожного транспорта.