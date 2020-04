Американские водолазы нашли тело правнука Роберта Кеннеди

Тело Гидеона Маккина водолазы нашли 8 апреля на глубине 7,6 метра примерно в 610 метрах от места, где 6 апреля было обнаружено тело его матери, 40-летней Мейв Кеннеди Маккин, уточняет NBC News.

JUST IN: The body of 8-year-old Gideon McKean, the great grandson of Robert F. Kennedy, has been found Wednesday after a canoeing accident in the Chesapeake Bay, authorities say. https://t.co/xAgsV36VQr