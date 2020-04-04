Внучка и правнук Роберта Кеннеди пропали без вести в США

https://static.news.ru/photo/a0cc8158-7629-11ea-a34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ClickySound/twitter.com

Мейв Кеннеди Таусенд Маккин и её сын Гидеон, внучка и правнук Роберта Кеннеди — брата 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди, исчезли в Чесапикском заливе в Мэриленде.

Кеннеди и её восьмилетний сын приехали в гости к матери Мейв. Как рассказал супруг пропавшей женщины, Дэвид Маккин, дети случайно бросили мяч в воду и его отнесло от берега. Мейв и Гидеон отправились на каноэ за мячом и не вернулись. Ведутся поиски, сообщает Washington Post.

Как писал NEWS.ru ранее, Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по факту пропажи дайвера в районе губы Амбарная Баренцева моря. Отмечается, что мужчина 1974 года рождения пропал во время организованных погружений дайверов.