Тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди нашли в США

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Две приёмные дочери собирались убить своих опекунов и их детей в селе Старое Роговое Горшеченского района Курской области. Для этого 17-летняя девочка и её 15-летняя приёмная сестра решили отравить опекавших их людей газом.

Погибнуть вместе со взрослыми должны были двое их родных детей и ещё двое других, находящихся на опеке. Инициатором стала старшая из девочек, которая подбила младшую на преступление. Причиной стала личная...