Тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди нашли в США

Полиция нашла тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди. Мейв Маккин и её восьмилетний сын Гидеон пропали 2 апреля в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд.
Тело женщины обнаружено вечером 6 апреля в четырёх километрах от дома её матери. Поиски мальчика продолжаются,
Ранее NEWS.ru сообщал, что спасатели приостановили поиски пропавших Мейв и её сына. Каноэ, на котором исчезнувшие отправились в залив, спасатели обнаружили перевёрнутым в нескольких километрах от того места, где его видели в последний раз.
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