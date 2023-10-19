Овечкин провалил старт нового сезона: что происходит с хоккеистом Почему форвард «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин не забивает и не бросает по воротам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин

В ночь на 11 октября стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с начала турнира успел провести три матча, в которых не смог отметиться голами, в двух из них — ни разу не бросил по воротам. В чем причина неудач россиянина и что будет со спортсменом дальше — в материале NEWS.ru.

Как Овечкин впервые не отметился в двух матчах НХЛ подряд

19 октября прошел матч НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон». Команда Овечкина проиграла со счетом 1:6.

Российский нападающий смог отметиться первым результативным действием в сезоне-2023/24, записав на свой счет результативную передачу. Однако игрок Овечкин так за весь матч и не бросил в створ ворот «Оттавы». Не смог он это сделать и в предыдущем матче «Кэпиталз» — с «Калгари Флэймз». Таким образом, россиянин впервые в своей карьере не попал в створ ворот в двух матчах НХЛ подряд.

В прошлом году Овечкин тоже не отличился в трех стартовых играх НХЛ. В сезоне-2022/23 нападающий начал забивать с четвертого тура — 42 шайбы в 73 матчах.

Что сказал главный тренер «Вашингтона» о неудачной игре звена Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал провальную игру первого звена команды, в котором выступает Александр Овечкин.

«Не думаю, что звено Овечкина сыграло хорошо в прошлой встрече. На мой взгляд, они не были проблемой, но не думаю, что они создали много моментов. Когда что-то и удавалось, это выглядело хорошо», — сказал Карбери.

Также он объяснил, почему звено Овечкина действует неудачным образом. «Многие из их попыток пройти в чужую зону просто глохли — будь то потеря шайбы или передача в конёк. В эти моменты им приходилось отрабатывать в обороне, большую часть матча казалось, будто они бегали за шайбой», — добавил он.

Фото: Justin Tang/AP/TASS

Что написали американские СМИ об играх Овечкина

Бэйли Джонсон, журналистка Washington Post, высказалась о слабой результативности «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ. По ее словам, пятерка Овечкина не обладает нужной скоростью для достижения результатов.

«Наличие в звене трех игроков, которым не хватает скорости, означало, что это трио могло оказаться зажатым в зоне защиты, не имея скорости, необходимой для того, чтобы выбросить шайбу и совершить рывок в атаке. У них также были проблемы со входом в зону нападения», — заявила Джонсон.

Она назвала причины, которые свидетельствуют о низкой эффективности атаки «Вашингтона».

«По данным сайта статистики Natural Stat Trick, всего за 22 минуты совместной игры „пять на пять“ с „Калгари“ Овечкин, Бекстрем и Оши создали восемь голевых моментов и в то же время допустили 14, имея всего 33,4% ожидаемых голов. Это указывает на то, что они не контролировали ход матча», — добавила журналистка.

Из-за чего Овечкин мог не отметиться в играх

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с NEWS.ru допустил, что у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина есть проблемы со здоровьем на старте нового сезона НХЛ. По его словам, результативность российского игрока наладится и у его команды выправятся результаты.

«Для того чтоб что-то обсуждать, нужно полностью знать, что происходит у Саши в команде. Может, со здоровьем какие-то проблемы. Есть моменты с неудачным стартом у игроков, есть неудачные старты у команд, но это не повод для того, чтобы посыпать голову пеплом. Я думаю, что все будет нормально», — сказал Плющев.

Фото: Andrew Harnik/AP/TASS

«Овечкину не надо никому ничего доказывать»

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский также прокомментировал выступления капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на старте нового сезона НХЛ. Он заявил, что хоккеист уже всем все доказал.

«Оставьте его в покое. Человек же не машина. Ему не надо никому ничего доказывать, он всем уже все доказал. Сейчас только начало сезона, так бывает. Нормальное явление. Как он был бомбардиром, так и будет. Одним из лучших, если не лучшим», — сказал Каменский.

По словам вице-президента, пока рано говорить о низком уровне партнеров Овечкина по «Кэпиталз». «Это надо смотреть по сезону. Команда сыгрывается. Соперники могут быть неудобные пока. Анализ делается после сезона. А что сейчас? Две-три игры сыграли, а еще играть 80 — это ничего не значит. Все будет нормально», — добавил он.

«Для него важнее выиграть Кубок Стэнли»

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский в разговоре с NEWS.ru высказался о не результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте нового сезона НХЛ. Он оценил шансы российского форварда побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Успокойтесь с этим рекордом. Побьет — побьет, не побьет — не побьет. Думаю, что для него важнее выиграть Кубок Стэнли, чем побить рекорд Гретцки. Как хоккеист могу Александру пожелать быстрее добиться того, что он хочет», — сказал Сушинский.

Чей рекорд может побить Овечкин

Александр Овечкин является главным ветераном НХЛ среди игроков любой национальности. По количеству матчей из действующих хоккеистов нападающий уступает только защитнику Райану Сутеру. Капитан «Кэпиталз» близок к рекорду Уэйна Гретцки по голам в «регулярке» — 894 шайбы. Россиянину осталось оформить 72 гола, чтобы обойти канадского игрока в споре за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1350 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 664 результативные передачи и суммарно набрал 1486 очков при общем показателе полезности «+65». В 2018 году Овечкин завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.

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