«Еще пару лет»: Губерниев оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки Губерниев заявил, что Овечкин может побить рекорд Грецки в НХЛ примерно за два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Хоккеист Александр Овечкин может побить рекорд канадского спортсмена Уэйна Грецки в НХЛ, заявил NEWS.ru спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев. Он подчеркнул, что когда россиянин одержит верх, это будет «достижение всех времен и народов».

Александр Овечкин пытается побить рекорд Гретцки, и если он это сделает, на что мы очень надеемся, то это будет достижение всех времен и народов. Уэйн Гретцки — это абсолютная икона мирового хоккея. И побить его достижения — событие планетарного масштаба, — сказал Губерниев.

Комментатор отметил, что все будет зависеть не только от Овечкина, но и от соперников, которые будут «всеми правдами и неправдами мешать ему». Губерниев также указал на возможность получения травмы.

Так что задача почти невыполнимая, но шанс есть, он есть всегда. Так что пожелаем Александру удачи. Овечкин еще пару лет сыграет, я думаю, ему этих пару лет должно хватить, — предположил Губерниев.

Ранее президент России Владимир Путин объявил Овечкину блaгодарность за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную рабoту. В настоящее время Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов. На счету россиянина 820 заброшенных шайб. Он отстает от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки на 74 шайбы.

В январе Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне 2022/2023 регулярного чемпионата НХЛ. Это 17-й сезон, в котором хоккеист достиг подобного результата, тем самым повторив рекорд Майка Гартнера. Овечкин отметился голом в матче против «Филадельфии Флайерз». Он стал пятым игроком в истории чемпионатов НХЛ, который забросил не менее 400 шайб в домашних матчах.