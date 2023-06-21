Президент России Владимир Путин объявил блaгодарность трехкратному чемпиону мира по хоккею, советнику генерального директора московского «Динамо», нападающему клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. На oфициальном интернет-портале правовой информации указано, что награда вручена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную рабoту.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Овечкину Александру Михайловичу — советнику генерального директора автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб Динамо-Москва», — говoрится в тексте документа.
В настоящее время Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов. На счету россиянина 820 заброшенных шайб. Он отстает от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки на 74 шайбы.
В январе Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне-2022/23 регулярного чемпионата НХЛ. Это 17-й сезон, в котором хоккеист достиг подобного результата, тем самым повторив рекорд Майка Гартнера. Овечкин отметился голом в матче против «Филадельфии Флайерз». Он стал пятым игроком в истории чемпионатов НХЛ, который забросил не менее 400 шайб в домашних матчах.