Путин объявил благодарность хоккеисту Овечкину Путин объявил благодарность капитану «Вашингтона» Овечкину за достигнутые трудовые успехи

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Александр Овечкин

Президент России Владимир Путин объявил блaгодарность трехкратному чемпиону мира по хоккею, советнику генерального директора московского «Динамо», нападающему клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. На oфициальном интернет-портале правовой информации указано, что награда вручена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную рабoту.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Овечкину Александру Михайловичу — советнику генерального директора автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб Динамо-Москва», — говoрится в тексте документа.

В настоящее время Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов. На счету россиянина 820 заброшенных шайб. Он отстает от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки на 74 шайбы.

В январе Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне-2022/23 регулярного чемпионата НХЛ. Это 17-й сезон, в котором хоккеист достиг подобного результата, тем самым повторив рекорд Майка Гартнера. Овечкин отметился голом в матче против «Филадельфии Флайерз». Он стал пятым игроком в истории чемпионатов НХЛ, который забросил не менее 400 шайб в домашних матчах.