Овечкин установил новый рекорд в НХЛ Овечкин установил рекорд среди российских хоккеистов по числу матчей, проведенных в НХЛ

Фото: Terrance Williams/AP/TASS

Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил рекорд среди российских хоккеистов по числу матчей, проведенных в НХЛ. По этому показателю он обогнал Алексея Ковалева, сыгравшего в Национальной хоккейной лиге 1316 раз. Последнюю игру с участием Овечкина «Вашингтон Кэпиталс» провел против «Коламбус Блю Джекетс». Этот матч стал 1317-м в карьере спортсмена.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, за ним числится 809 заброшенных шайб. Сейчас он отстает от лидера рейтинга канадца Уэйна Гретцки на 85 голов. Еще 1 января это отставание исчислялось 88 шайбами.

В НХЛ Овечкин выступает с 2005 года. Вместе с «Вашингтоном» он выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. В пятерку лидеров по числу матчей также входят Сергей Гончар (1301 матч), Сергей Федоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182).

Ранее журналисты обратились к комиссару НХЛ Гэри Беттмэну с вопросом, не видит ли он он проблему в том, что Овечкин дружит с президентом России Владимиром Путиным. Тот вступился за спортсмена, заявив, что он «играет в НХЛ за „Вашингтон Кэпиталз“, а не за Россию».