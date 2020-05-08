Журналисты рассказали о правильном ношении масок

https://static.news.ru/photo/82d50d8e-7ed3-11ea-9b2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

При ношении маски следует соблюдать определённые правила, которые позволяют использовать средство защиты эффективно. Кроме того, необходимо правильно подбирать их в магазине.

Покупателю нужно заранее изучить инструкцию и выбирать товар подходящего размера с зажимом на носу, передаёт телеканал «360». Это необходимо, чтобы маска плотно прилегала к лицу.

Кроме того, необходимо надевать маску так, чтобы место закрепления верёвок оказалось снаружи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательное ношение масок является, по сути, этапом смягчения ограничительных мер, введённых из-за коронавируса. Он напомнил, что норму об обязательном ношении защитного аксессуара уже ввели или собираются ввести в большинстве регионов.