По данным вице-президента РАМН, академика Владимира Кулакова, около 15% женского населения репродуктивного возраста являются бесплодными. В 30–40% случаев невозможность иметь детей вызвана эндокринными нарушениями, в 20% — патологиями маточных труб. Психологи и эксперты по телесным практикам считают — нередко в основе бесплодия лежат психологические проблемы женщины. Например, обида на отца или плохие отношения с мужем. После излечения души наступает исцеление тела, и женщина видит на тесте желанные две полоски.

Психолог, телесно-ориентированный терапевт Анна Герцева помогает вылечить заболевания половой сферы женщины. В своей работе она использует комплексный подход — сочетание научных знаний и восточных практик — тета-хилинга и Рейки. Помимо психотерапевтических инструментов она включает медитативные техники. И это имеет невероятный эффект.

Анна уверена: подавленная обида — это опасная вещь. Как бомба замедленного действия, она остаётся в организме и может взорваться в любой момент.

Для женщин самые распространённые — это обида на мужчину. А это, как правило, начинается со сложных отношений с отцом. У девочки мог быть холодный отвергающий отец. И во взрослом возрасте она будет искать подобных отношений с мужчинами. Для того чтобы наконец завершить и исцелить этот сценарий. Но, как правило, без поддержки специалиста, женщина может каждый раз проигрывать этот сценарий отвержения, не понимая, как его проработать. И при этом негативные эмоции сразу же «берёт» на себя тело, организм, в частности женские органы. Анна Герцева психолог, телесно-ориентированный терапевт

Вся женская репродуктивная система зависит от отношений с противоположным полом и принятия себя как женщины, уверена Анна Герцева. Например, проблемы с зачатием часто имеют корни в психоэмоциональной сфере. Женщины неосознанно как будто запрещает себе иметь ребёнка. Страх за будущее, неуверенность в партнёре — частые причины.

По этим же причинам случаются сбои менструального цикла, проблемы с яичниками, миома матки, кисты яичников. Как рассказала психолог, её терапия прекрасно дополняет традиционное лечение женских недугов у врача, но не заменяет его.

За многолетнюю практику в «копилке» у Анны Герцевой появилось много историй излечения.

Например, у девушки диагностировали новообразования в яичниках. Это произошло через непродолжительное время после тяжёлого разрыва с молодым человеком. Было много обиды и боли. Девушка осознала это, завершила эту ситуацию, вышла из разрушающих отношений, занялась собой, восстановила свою «целостность», поблагодарила молодого человека за опыт, и здоровье восстановилось, — рассказала она.

Фото предоставлено Анной Герцевой

Другая девушка долгое время находилась в состоянии конфликта с отцом. И, проецируя эту обиду на других мужчин, не могла построить здоровые отношения. Как только обида была проработана и отпущена, она сумела выстроить гармоничные отношения с мужчиной.

Телесно-ориентированный терапевт также обращает внимание на то, что психосоматическую природу имеют и другие телесные недуги. Например, если долго замалчивать проблему, это может привести к хроническому тонзиллиту (длительное воспаление глоточной и нёбных миндалин. — News.ru). Если не принимать себя и раздражаться — появятся кожные проблемы, например экзема. Слишком жёсткий контроль за своей жизнью может проявиться болью и напряжением в позвоночнике и плечевом отделе. Анна Герцева отмечает — у клиентов после лечения проходят мигрени, восстанавливается сон, аппетит.

Анна Герцева гармонизирует психоэмоциональное состояние в том числе медитацией и включением в работу так называемых альфа- и тета-волн.

Альфа-волны — это состояние полусна, отдыха, расслабления. Во время сеансов Рейки, когда человек лежит на кушетке и мастер с ним работает, волны мозга переходят эти частоты. Тета-волны — ещё более низкие. Это сон. Это состояние, когда организм полностью восстанавливается и оздоравливается. И в глубокой медитации, которую мы проводим, мозг переходит как раз на тета-частоты, — объясняет Анна.

Подобные практики прекрасно работают с огромным спектром психосоматических заболеваний. После медитации психоэмоциональное состояние человека восстанавливается и приходит в баланс, а тревоги проходят сами собой.