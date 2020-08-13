Захарова: обсуждаем с ВОЗ применение российской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9b797e82-dd66-11ea-8a00-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия поддерживает тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения по вопросам разработки и применения вакцины от коронавируса. Об этом на брифинге 13 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поддерживаем самый тесный контакт с ВОЗ по вопросу разработки и применения будущей вакцины от коронавируса, — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее глава по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже заявила, что организация находится в прямом контакте с властями России по вопросу вакцины от коронавируса. Она добавила, что РФ в целом имеет технические и научные возможности для создания эффективных и безопасных вакцин. Однако в организации не готовы сказать, соответствует ли препарат параметрам, чтобы использоваться по всему миру.

Президент России Владимир Путин проинформировал, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности, писал NEWS.ru.