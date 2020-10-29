Врачи обнаружили новое проявление коронавируса

https://static.news.ru/photo/6c9c25ea-19ef-11eb-a082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У некоторых людей с положительным тестом на COVID, когда они идут на поправку появляются кожные симптомы. Исследование провели врачи из Массачусетской больницы общего профиля.

Медики проверили почти тысячу пациентов, у которых была сыпь. У 224 пациентов с подозрением на коронавирус и у 90 человек с положительным тестом, средняя продолжительность сыпи на теле составляла 12 дней. Высыпания были похожи на крапивницу и держались семь и четыре дня соответственно для двух этих групп. Максимальный срок кожных проявлений составил 28 дней.

В некоторых случаях высыпания были похожи на чешуйчатые папулы и бляшки при подтверждённом коронавирусе и держались в среднем 20 дней, а у одного пациента наблюдались в течение 70 дней.

У пациентов с COVID также были обнаружены отёки рук и ног. Они держались в течение 10 дней, а у тех, кого подозревали — 15 дней, рассказала один из авторов исследования дерматолог Эстер Фриман.

Результаты исследования показали, что ранее не было сообщений о группе пациентов с продолжительными кожными симптомами коронавирусного заболевания, в частности на пальцах ног. Эти данные дополняют наши знания о долгосрочных эффектах COVID-19 на различные системы органов, — рассказала Фриман.

Специалист также отметила, что кожа «отражает» воспаление, происходящее в организме. Фриман призвала медиков спрашивать у пациентов с COVID, есть ли у них какие либо проявления на коже, сообщается на портале EurekAlert.

С начала пандемии в мире по данным ВОЗ выявили 44 миллиона случаев заболевания, а умерли свыше 1,16 миллиона человек. Больше всего случаев зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. На четвёртом месте Россия. За ней расположились Франция, Аргентина, Колумбия и Великобритания.

Как писал NEWS.ru, большинство случаев COVID-19 в Европе относятся к новому виду коронавируса.