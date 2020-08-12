В Минздраве рассказали, кому обязательно нужно получить прививку от гриппа

https://static.news.ru/photo/08afc2f6-dc7f-11ea-be34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прививку от гриппа необходимо получить медицинским работникам, людям с болезнями сердца, лёгких, с ожирением и сахарным диабетом. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Этой категории пациентов просто безопасней для собственного спокойствия пройти вакцинацию против гриппа, — цитирует РИА Новости главу ведомства.

Говоря о вакцинации медицинских работников, Мурашко отметил, что нужно сделать прививку 80–85% персонала, чтобы обезопасить и специалистов, и пациентов медорганизаций.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что циркуляция гриппа на территории России уже началась. Мониторинг проводится в 17 субъектах РФ. Сейчас для детей изготавливается 18 млн доз вакцины, что составляет 60% от общего количества детей в РФ. 10 млн доз планируется доставить в субъекты страны к 1 сентября.

В Москве также зафиксирован рост простудных заболеваний ОРВИ и гриппа. Власти столицы считают это тревожным фактором, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, специалисты подготовятся к вакцинации от гриппа и ОРВИ. При этом по рекомендации Роспотребнадзора потоки больных в медучреждениях было решено развести.

Между тем депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что человек может одновременно заразиться COVID-19 и гриппом. По его словам, россияне обязательно должны прививаться от гриппа, так как это не только защита от заболевания, но и ещё один способ выявить новый вирус, писал NEWS.ru.