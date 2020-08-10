Власти Москвы зафиксировали рост заражений ОРВИ и гриппом

https://static.news.ru/photo/f6d31534-dafc-11ea-a006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве зафиксирован рост простудных заболеваний ОРВИ и гриппа. Власти столицы считают это тревожным фактором, заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, специалисты подготовятся к вакцинации от гриппа и ОРВИ. При этом по рекомендации Роспотребнадзора потоки больных в медучреждениях было решено развести.

Мы разделили потоки больных более чётко: тех, у кого простая пневмония, ковидная пневмония, тяжёлый грипп, ОРВИ и так далее, чтобы больные не перемешивались. Это непростая работа, сложная, но её надо делать, — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава города добавил, что в Москве с нетерпением ждут регистрации российской вакцины от коронавируса, чтобы начать вакцинацию населения.

Он уточнил, что эпидемическая ситуация в столице в течение двух месяцев стабильная. Как писал NEWS.ru, Собянин заявил, что она «примерно на одном уровне, с небольшими позитивными трендами».