Попова предупредила о начале циркуляции гриппа в России

https://static.news.ru/photo/61a23c32-dbbb-11ea-9c80-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Циркуляция гриппа на территории России уже началась, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мы начали мониторинг циркуляции различных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии, мы начали этот мониторинг в 17 субъектах РФ, — уточнила она во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По её словам, сейчас для детей изготавливается 18 млн доз вакцины, что составляет 60% от общего количества детей в РФ. 10 млн доз планируется доставить в субъекты страны к 1 сентября.

Попова также рассказала, что в проведении ЕГЭ принимали участие почти 1 млн человек и не один из них не заразился коронавирусом. На безопасность учеников в предстоящем учебном году позволяют рассчитывать разработанные рекомендации по предотвращению распространения COVID-19.

Безусловно, предстоящий учебный год особый и несёт риски. Чтобы их нивелировать, проведено большое количество мероприятий, подготовлен значимый объём нормативно-методической базы ещё в июне, — отметила она.

Глава ведомства добавила, что случаи коронавируса в детских оздоровительных лагерях не регистрировались. Этого удалось добиться за счёт полного соблюдения всех требований Роспотребнадзора.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве зафиксирован рост простудных заболеваний ОРВИ и гриппа. Власти столицы считают это тревожным фактором. По его словам, специалисты подготовятся к вакцинации от гриппа и ОРВИ.