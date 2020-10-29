В ФМБА назвали два варианта протекания коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/aad837fe-19c2-11eb-9a99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 80% пациентов с диагностированным COVID-19 выздоравливают путём естественного действия иммунной системы, сообщил главный пульмонолог Федерального медико-биологического агентства России Александр Аверьянов.

По его словам, всего существуют два варианта протекания этой болезни. Почти в большинстве случаев инфекцию преодолевает иммунная система человека путём прямого своего действия.

И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной всё равно выздоровеет, — поделился Аверьянов.

Именно с этим связано большое количество препаратов против коронавируса, так как такие пациенты выздоравливают «без всякого вмешательства».

Другая ситуация с остальными 20% случаев заражения коронавирусом. У этих пациентов развивается непропорциональный иммунитет, когда иммунная система фактически начинает «работать против своего организма».

Это приводит к прогрессирующему поражению лёгких, — отметил Аверьянов.

Об этом он рассказал на онлайн-заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 — ситуация сегодня и нерешённые проблемы», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов сообщил, что сейчас нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают COVID-19.