https://static.news.ru/photo/977a3678-474d-11ea-9c25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из Северо-Западного университета в США провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление мяса в пищу повышает риск развития ряда смертельно опасных заболеваний.

30 тысяч добровольцев передавали сотрудникам института данные о своём рационе. Их средний возраст составлял 53,7 года. Почти 45% из них были мужчинами. Учёные установили взаимосвязь между потреблением мяса и развитием опасных клеток в организме. Таким образом поставили под сомнение результаты недавно опубликованной научной работы, согласно которой снижение потребления животных продуктов не приводит к улучшению состояния здоровья, передаёт argumenti.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты негативно влияют на способность организма сопротивляться болезням. Самыми вредными, по её словам, являются сахар, красное мясо и алкоголь. Сахар, в частности, блокирует образование белых кровяных телец, а алкоголь вызывает обезвоженность.