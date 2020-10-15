Ресторатор поделилась рецептом вкусного супа для лечения простуды

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Обычный суп может стать не только вкуснее, но и полезнее, если сделать бульон более насыщенным за счёт нескольких видов мяса и добавить гвоздику, рассказала польский ресторатор Магда Гессер.

Бульон, сваренный на основе разных видов мяса, отвечает за вкус блюда, а гвоздика придаст супу целительные свойства. В частности, этот ингредиент известен своим обезболивающим эффектом, также он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поддерживает иммунитет, снижает уровень холестерина в крови и помогает бороться с простудой, в том числе с болью в горле и головными болями, передаёт РИА Новости.

К тому же гвоздика обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Магда Гессер подчеркнула, что при добавлении специи блюдо превращается в «питательную бомбу».

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