Перечислены масла, на которых категорически запрещено жарить еду

Нутрициолог Богдана Тарасюк рассказала, какие масла можно использовать для жарки без нанесения вреда организму. Так, например, популярное у кулинаров оливковое масло нельзя использовать для жарки. Об этом эксперт рассказала на своей странице в Instagram.

При этом несмотря на то, что на кокосовом масле можно жарить продукты, нужно потреблять его в ограниченном количестве, так как оно повышает уровень холестерина. Для жарки также подойдёт масло какао.

Эксперт также отметила, что для жарки подходит масло авокадо, но она предупредила, что точка задымления у такого масла 200-240 градусов.

Ранее диетолог Александра Лапина заявила, что кефир является самым полезным кисломолочным продуктом. По словам специалиста, так можно считать, поскольку кефир содержит и белки, и жиры, и микроэлементы.

Диетолог отметила, что женщины часто используют кефир не только в качестве составной части диеты, но и в рамках домашней косметологии: из кефира делают маски для лица и волос. Также специалист посоветовала пить кефир каждый день для благотворного воздействия продукта на здоровье человека.