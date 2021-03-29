Невролог рассказал, признаком каких опасных заболеваний является онемение

https://static.news.ru/photo/36e9e774-9141-11eb-a706-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов рассказал, что онемение в теле может говорить о наличии опасных заболеваний. Медик поведал, о чём свидетельствует этот неприятный симптом.

По словам специалиста, стоит в первую очередь обратить внимание на ту часть тела, которая немеет. Если это ощущение появляется во всём теле сразу, то это может говорить о сахарном диабете, о полинейропатии или же других сосудистых нарушениях. В то же время если ощущение возникло внезапно и особенно сильно оно ощущается в кончике носа, губ, языка, в пальцах, в руках, ногах, то это «очень грозный признак».

Здесь можно задуматься и о предынсультном состоянии, и об инфаркте миокарда — он может давать ощущение онемения по всему телу, — сказал Евдокимов.

Медик подчеркнул, что онемение нельзя оставлять без внимания. Чтобы остановить этот процесс, нужно принять удобную позу, избавиться от сковывающей одежды и освободить дыхание. Если в этот момент человек с кем-то ругался, то ему следует остановиться и просто подышать. Также стоит прекратить всю физическую активность.

Если вы вовремя сориентируетесь, эти состояния могут дальше не развиться. То есть если организм получит паузу, получит возможность адаптироваться, он может воспрепятствовать сосудистой катастрофе, — добавил невролог разговоре с «Радио 1».

Он отметил, что регулярное онемение определённых участков кожи может означать проблемы с теми или иными внутренними органами — через онемение организм может подавать сигнал о формировании камней в почках, неполадках в кишечнике или желчном пузыре. Впрочем, если немеют руки, то волноваться зачастую не о чем. По словам врача, виной всему — гаджеты, которые сейчас делают большими и неудобными, а многие уж больно любят посидеть в Интернете перед сном.

Когда люди берут их с собой в постель и держат перед собой на весу, то мышцы рук и шеи напрягаются и возникают застойные явления. И где-то через неделю в таком режиме появляется онемение, — пояснил Евдокимов.

По его словам, достаточно просто избавиться от этой привычки и онемение уйдёт само собой. Впрочем, сходить к врачу и проверить своё здоровье никогда не помешает.

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