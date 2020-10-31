Невролог назвал вызывающие головную боль продукты

https://static.news.ru/photo/8c18ff2a-1b65-11eb-99df-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Каждый человек обладает индивидуальными триггерами недомогания, которые могут вызвать головную боль. Часто она возникает в качестве реакции на некоторые продукты, заявил врач-невролог ЦКБ Управления делами президента России Валерий Куваев.

На самом деле главные провокаторы здесь — красные и игристые вина, — цитирует специалиста «Аргументы и факты».

Мигрень может вызвать шоколад, правда учёные установили, что это происходит реже, чем считалось ранее. Головная боль может возникнуть, если человек давно не принимал пищу, подчеркнул врач.

Ранее главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов назвал шоколад, выдержанные сыры, голубой пармезан, моцареллу, а также красное вино и пиво продуктами и напитками, которые провоцируют головную боль.

Как писал NEWS.ru, приступы мигрени могут возникнуть из-за долгого ношения маски. Организм привыкает к одному объёму вдыхаемого воздуха, а маска задерживает определённое количество воздуха. Если находиться в ней два — три часа, то могут возникнуть головные боли.