Названы способы борьбы с бессонницей

Популярный способ заснуть, подсчитывая овец, является неэффективным, поскольку математические действия напротив будут только стимулировать кору головного мозга. Об этом «Москве 24» рассказала невролог-сомнолог Елена Царёва.

Врач советует для борьбы с бессонницей перебирать в голове крупные числа.

Лучше взять одно большое число и соседнее с ним. Например, 2357 и 2358. И просто повторять их между собой, а не производить математические действия, — отметила она.

Невролог также рекомендует для быстрого засыпания использовать технику глубокого медленного дыхания. Для этого нужно делать вдох на четыре счёта, затем паузу в две-три секунды и выдох на семь счётов. Такое дыхание активизирует у человека центр, отвечающий за сон.

Также ещё одним способом расслабиться перед сном, по словам Царёвой, являются специальные медитативные раскраски. Они помогают человеку переключиться и снижают тревогу.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова рассказала, чтобы быстро уснуть в жаркую погоду, нужно перед сном положить в морозилку наволочку и простыню.