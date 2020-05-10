Названы лучшие продукты для похудения

Составлен перечень продуктов, употребление которых повышает обмен веществ и способствует снижению веса.
Специалисты рекомендуют включить в рацион китайскую капусту, шпинат, салат, которые малокалорийны и содержат «хорошие углеводы», богатый омега-3 жирными кислотами и предотвращающий накопление холестерина лосось.
Цельнозерновой овёс является источником белка, стимулирует выработку энергии. Кроме того, овсянка способствует насыщению.
Кроме того, полезны для похудения ферментированные продуты — кефир, чайный гриб, солёные огурцы, квашеная капуста, которые помогают пищеварению и регулируют движение кишечника, снижая риск расстройства желудка.
Стоит также обратить внимание на спирулину, которая применяется при создании различных добавок. Она содержит растительный белок, способствующий росту мышечной массы и обмену веществ,
Ранее NEWS.ru писал, что диетологи назвали специи для похудения, которые нужно добавлять к завтраку. Самыми полезными они признали чёрный и кайенский перец, имбирь, корицу.
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