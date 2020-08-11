Молчать нельзя: В РАМН насторожились после регистрации вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/70ad297e-dbc7-11ea-8cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Об эффективности и безопасности вакцины от коронавируса можно будет говорить только после того, как привитые люди встретятся с инфекцией без негативных побочных эффектов. Об этом NEWS.ru сообщил представитель Института клинической иммунологии СО РАМН, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Мне самому хочется ещё что-то в науке успеть сделать, а приходится говорить вразрез с теми, кто обеспечивает ресурсами. Все ломанулись радоваться тому, что у нас появилась вакцина. Я бы тоже порадовался, если бы был уверен, что она нормально сделана, — рассказал эксперт.

По его словам, есть такое явление, как антителозависимое усиление инфекции, в результате чего можно получить совершенно противоположный результат после введения вакцины.

Проверено это будет тогда, когда люди, которых провакцинировали, встретятся с инфекцией. Если у вакцины не будет этого побочного эффекта, тогда всё чудесно, и мы сильно приблизим конец всей этой коронавирусной истории, — подчеркнул Чепурнов.

Он добавил, что когда разрабатывают такой серьёзный препарат, публикуются все данные о нём: как его испытывали, что с ним делали. Только после этого можно говорить, надёжен он или имеются какие-то подводные камни.

К сожалению, данных о разработанной вакцине от коронавируса нет. Поэтому молчать нельзя, — заключил представитель СО РАМН.

Ранее Международная ассоциация по клиническим исследованиям предложила Минздраву РФ перенести регистрацию первой российской вакцины от COVID-19 до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. Члены ассоциации отметили, что участниками исследований разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцины «Гам-Ковид-Вак» стали менее ста человек, при этом во время третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах человек. По их мнению, препарат должен проходить госрегистрацию в качестве конечного продукта, а его массовое производство ещё не налажено.

В свою очередь замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко заявила, что претензии АОКИ к процессу регистрации противокоронавирусной вакцины, разработанной в России, основаны на незнании результатов исследований.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Он уточнил, что официально это произошло утром 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи.

Вакцина поступит в гражданский оборот в России с 1 января 2021 года. Препарат будет выпускаться в виде раствора для инъекций. Производством займутся центр имени Гамалеи и АО «Биннофарм», писал NEWS.ru.