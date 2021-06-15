Медики рассказали о семикратном росте числа психбольных в пандемию

https://static.news.ru/photo/211d9874-ce12-11eb-bf61-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с психическими расстройствами обострилась в пандемию в семикратном размере на фоне коронафобии, длительной самоизоляции, негатива в СМИ. Также сыграли роль отсутствие временной психологической помощи и длительная угроза жизни, приводит мнение экспертов Федерального медико-биологического агентства URA.RU.

Коронафобия определяется как чрезмерный страх заражения коронавирусом. При её наличии для людей характерно избегание возможных источников заражения, отказ быть в общественных местах, страх собственной смерти или смерти близких, а также страх потери работы.

Режим самоизоляции и постоянная необходимость поддержания социальной дистанции также могли повлиять на социальную депривацию, то есть сказаться на возможности общения с людьми. Третьей причиной роста числа душевнобольных в пандемию мог стать негатив в СМИ: трансляция данных об увеличении числа заражённых, нехватке оборудования в больницах.

Перепрофилирование больниц и ограничение возможности приёма специалистами профильных пациентов, в частности квалифицированной психиатрической помощи, также наложили отпечаток на поведение людей. А длительная потенциальная угроза жизни стала последним провоцирующим расстройство фактором.

По данным зарубежных авторов, отмечается семикратный рост распространения тревожно-депрессивных расстройств по сравнению с 2017 годом.

Как сообщалось ранее, врач-психиатр Михаил Баклушев назвал причины роста числа психбольных в России. Это стресс и низкая физическая активность.