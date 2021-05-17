Психиатр назвал причины роста числа больных с расстройствами личности

https://static.news.ru/photo/817e57ce-b74e-11eb-b6f6-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Врач-психиатр Михаил Баклушев назвал причины роста числа психбольных в России. Это стресс и низкая физическая активность, приводит слова доктора URA.RU.

Раньше человек был более подвижен и расходовал свою психическую энергию, поясняет специалист. Сейчас же городская жизнь малоподвижна, тревожащих факторов стало больше.

А той физической активности, на которую мобилизовалась нервная система, нет, поэтому стало больше психосоматических и невротических заболеваний, — делает вывод Баклушев.

По словам психиатра, на рост числа больных мог оказать влияние и тот фактор, что выявляемость подобного рода заболеваний возросла в разы. К тому же в психиатрии существует понятие четырёх формальных сезонов для обострения заболеваний, когда на людей с расстройствами личности влияют изменения погоды и продолжительность солнечного дня.

К примеру, весной подъём заболеваемости фиксируется с конца апреля. Но на сегодняшний день — конец мая- он уже сходит на нет.

Как сообщалось ранее, заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что в России зарегистрировано 5,6 млн человек с психическими расстройствами. В общей массе заболеваний доля наркотических, неврологических и психиатрических расстройств составляет около 10% и вряд ли будет снижаться.