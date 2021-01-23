Малышева дала советы по тренировке обоняния

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Последствия потери обоняния, вследствие, например, коронавируса, могут быть трагическими, предупредила врач и телеведущая Елена Малышева. Поэтому нос нужно «тренировать».

Малышева напомнила о инциденте, произошедшем с гимнасткой, олимпийской чемпионкой Дарьей Шкурихиной, которая из-за отсутствия обоняния после болезни не почувствовала запах дыма, когда в её квартире начался пожар.

Малышева дала несколько советов, которые помогут избежать влияния аносмии на жизнь и здоровье. Во-первых, дома стоит установить датчики дыма. Во-вторых, чтобы случайно не заполучить пищевое отравление, следует проверять срок годности продуктов. Чтоб вернуть обоняние, нужно промывать нос два раза в сутки, использовать назначенные врачом гормональные спреи и проводить тренировку для носа: вдыхать запахи роз, гвоздики, лимона и эвкалипта.

Как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук Ирина Добрецова посоветовала необычный способ вернуть запахи и вкусы после COVID-19. Она предложила попробовать восстановить свои вкусовые ощущения с помощью хвойного стоматологического ополаскивателя.